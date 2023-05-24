В молдавский парламент внесён законопроект, который изменит структуру празднования Дня Победы. Как сообщает депутат Богдан Цырдя в своих соцсетях, планируют переименовать сам праздник и перенести его торжество на 8 мая.
"Партия "Действие и солидарность" выдвинула законопроект о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне".
Ранее поступила информация о введении серьезного наказания за ношение георгиевской ленты в праздничный день. Это "новшество" выдвинул спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
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