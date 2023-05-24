Секретарь СНБО Данилов заверил всех в присутствии Залужного на ставке у Зеленского 24 мая

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Согласно словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, главком ВСУ Валерий Залужный 24 мая был участником ставки Владимира Зеленского.

Фото: sts.sumy.ua

"Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10.00 заслушал на ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки", — написал Данилов в своём аккаунте в Twitter*.

При этом никаких фото или видео, подтверждающих факт присутствия Залужного на встрече, приведено не было.

Залужного уже давно не видно на публике. Многие связывает его отсутствие с российскими ракетными ударами по украинским военным объектам.

Ряд СМИ пишет, что Залужный получил серьёзные ранения, и уже перенёс несколько сложных операций, после которых он вряд ли сможет и дальше исполнять свои обязанности.

Однако киевские власти утверждают, что с главкомом ВСУ всё в порядке. Они сообщают о проведённых Залужным телефонных разговорах с представителями НАТО и его участии в слушании докладов киевских политиков и военного командования Украины.

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