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Политолог Юрин: Британия играет с огнём и рискует быть втянутой в большой европейский конфликт

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Лондон продолжает курс экс-премьера Британии Бориса Джонсона, направленный на масштабную поддержку Украины. Об этом заявил научный сотрудник в университете Оксфорда, независимый политолог Олег Юрин, комментируя в интервью Pravda.Ru тайный визит главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Киев.

Политолог Юрин: Британия играет с огнём и рискует быть втянутой в большой европейский конфликт
Фото: REX/ Shutterstock

Эксперт напомнил, что Уоллес и Джонсон — близкие друзья. По его словам, бывший премьер Британии поворачивал западный взгляд на идею помощи Киеву, когда Франция и Германия ещё с неохотой реагировали на такую инициативу. При этом специалист подчеркнул: поддерживая ВСУ, Лондон пытается скрыть экономические неудачи, с которыми он столкнулся после выхода из состава ЕС (Brexit).

"Вся страна разочарована правящей партией. Она плохо справилась с пандемией и Brexit, а теперь не совсем осторожно лезет в украинскую эпопею. Британия рискует быть втянутой в большой европейский конфликт, включая ядерный. Но Лондон продолжает помогать Киеву из-за дружбы Уоллеса с Джонсоном, заданного вектора консервативной команды и общего положения внутри страны, чтобы каким-то образом отвлечь от проблем", — сказал Юрин в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Он добавил, что западные партнёры Киева всё время ищут "магическое оружие", способное изменить ситуацию на фронте. Однако НАТО не хочет переходить "красные линии" во избежание прямого столкновения со всей мощью российских стратегических сил, считает эксперт.

"Люди играют с огнём, причём такое ощущение, что они забывают о последствиях", — резюмировал политолог.

24 мая Уоллес приехал в Киев с неанонсированным визитом и провёл встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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