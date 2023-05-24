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Польский генерал заявил о подготовке к вооруженному перевороту в Белоруссии

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Мир

В Польше подтвердили информацию о готовящемся перевороте в Белоруссии. Ранее о планах Запада сменить власть в республике говорил Александр Лукашенко.

Польский генерал заявил о подготовке к вооруженному перевороту в Белоруссии
Фото: сайт президента Белоруссии

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он считает, что в Белоруссии случится восстание при поддержке войсковой операции.

"Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", — заявил польский генерал в эфире телеканала Polsat.

Президент Белоруссии считает, что Польша готовится уничтожить страну.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что болел аденовирусом и не собирается умирать. 

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«Победим за три дня»: польский генерал рассказал, как закончится война с Беларусью
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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