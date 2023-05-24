В Польше подтвердили информацию о готовящемся перевороте в Белоруссии. Ранее о планах Запада сменить власть в республике говорил Александр Лукашенко.
Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он считает, что в Белоруссии случится восстание при поддержке войсковой операции.
"Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", — заявил польский генерал в эфире телеканала Polsat.
Президент Белоруссии считает, что Польша готовится уничтожить страну.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что болел аденовирусом и не собирается умирать.
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