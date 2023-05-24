Сотрудники международных организаций игнорируют данные об изъятии органов погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По её словам, Запад даже не принимает к сведению соответствующие сообщения. Она призвала мировых лидеров обратить внимание на эту информацию и утвердить срочные меры по прекращению изъятия органов. Как пояснила дипломат, для проведения таких операций нужны серьёзные финансовые вложения и большое количество специалистов.
"Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов", — отметила Захарова в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву госпитале, расположенном на территории Херсона, медработники лазарета тайно изымают органы у тяжелораненых и погибших военных ВСУ.
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