Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу: держат за руки и прикрывают зонтами
Польский генерал заявил о подготовке к вооруженному перевороту в Белоруссии
Актёр РФ Владимир Шевельков рассказал о том, что Украина всегда была разделена на две части
Пользователи Twitter* раскритиковали слова Байдена о восторге США от действий Зеленского
Певицу Диану Гурцкая держали под руки на отпевании Петра Кучеренко
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес тайно приехал в Киев
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90М стало главной проблемой для Запада
Разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ был атакован беспилотниками в Чёрном море
Глава СВР Нарышкин: Лондон убеждает Евросоюз в нецелесообразности мира на Украине

Захарова: Запад делает вид, что не замечает факты изъятия органов погибших военных ВСУ

0:59
Мир

Сотрудники международных организаций игнорируют данные об изъятии органов погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова: Запад делает вид, что не замечает факты изъятия органов погибших военных ВСУ
Фото: РБК

По её словам, Запад даже не принимает к сведению соответствующие сообщения. Она призвала мировых лидеров обратить внимание на эту информацию и утвердить срочные меры по прекращению изъятия органов. Как пояснила дипломат, для проведения таких операций нужны серьёзные финансовые вложения и большое количество специалистов.

"Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов", — отметила Захарова в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву госпитале, расположенном на территории Херсона, медработники лазарета тайно изымают органы у тяжелораненых и погибших военных ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
Последние материалы
Певицу Диану Гурцкая держали под руки на отпевании Петра Кучеренко
Как подготовиться к 5-километровому забегу за две недели
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес тайно приехал в Киев
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90М стало главной проблемой для Запада
Разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ был атакован беспилотниками в Чёрном море
Глава СВР Нарышкин: Лондон убеждает Евросоюз в нецелесообразности мира на Украине
Депутат Ананских: Европа запрещает Зеленскому останавливать транзит газа из РФ через Украину
РИА Новости: Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой
Диетолог Томиока из Японии назвала пять продуктов, которые она никогда не ест
Диетолог назвала три продукта, которые нужно включать в рацион для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников