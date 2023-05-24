Глава СВР Нарышкин: Лондон убеждает Евросоюз в нецелесообразности мира на Украине

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Британские власти пытаются убедить лидеров ЕС в нецелесообразности урегулирования украинского конфликта мирным путём. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Фото: Fotodom.ru/ Fotoimedia EO

По его словам, Лондон регулярно информирует Европу о том, что украинская армия ещё способна вести боевые действия и осуществлять атаки на РФ.

"Британцы ведут усиленную работу с европейскими партнёрами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной", — подчеркнул Нарышкин в ходе международной встречи по безопасности, организованной под эгидой Совбеза.

Как пояснил глава СВР, в прошлом году в Стамбуле Москва и Киев практически договорились о способах преодоления кризисной ситуации, однако США и Британия сорвали диалог, запретив Украине разговаривать с РФ.

Ранее британский стратег Говард Уилдон заявил, что Лондон столкнулся с дефицитом военной техники для поставок на Украину и обеспечения собственной безопасности.