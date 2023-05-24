Американские военные эксперты из Института изучения войны (ISW) отметили, что украинское командование в своей регулярной сводке впервые с декабря 2022 года не сообщило данных о боевых действиях в Артёмовске.
Таким образом можно сделать вывод, что Генштаб ВСУ косвенно подтверждает взятие города ВС РФ.
"Генштаб Вооружённых сил Украины не сообщил о боях в городе Артёмовск в своём оперативном отчёте за 18-00 впервые с декабря 2022 года", — отметили аналитики ISW.
Ранее бывший командир донецкого батальона "Восток" предупредил, что противник может провести ответную контратаку на Артёмовск, потому сейчас важно сосредоточиться на обороне города.
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