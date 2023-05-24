Российско-китайское партнёрство оценивается высоким коэффициентом эффективности, что радует представителей двух сторон. Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным прокомментировал перспективы этого сотрудничества, назвав их одним словом — "блестящие".
"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх".
Со стороны Китая, как уточняет политик, будут предприняты все меры и приложены силы для реализации договорённостей двух сторон на практике.
Напомним, ранее, 22 мая, состоялся официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Шанхай.
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