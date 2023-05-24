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Британия вербует наёмников из Африки и с Ближнего Востока для отправки на Украину

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Мир

Крупный международный рекрутинговый портал разместил объявление британской компании, которая ищет военных специалистов для отправки на Украину.

Британия вербует наёмников из Африки и с Ближнего Востока для отправки на Украину
Фото: https://t.me/OstashkoNews/72983

В сообщении уточняется, что рассматриваются кандидатуры выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.

"Для участия в украинском контрнаступлении требуются военные специалисты с хорошим здоровьем и психологической устойчивостью. Соискатели должны понимать все риски и подписать отказ от претензий", — гласит объявление.

Компания обещает наёмникам не только высокую оплату, но и гражданство Великобритании или ЕС после окончания контракта.

Ранее представитель немецкого разведывательные ведомства сообщил, что затяжная спецоперация не ослабила военный потенциал России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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