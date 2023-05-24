Крупный международный рекрутинговый портал разместил объявление британской компании, которая ищет военных специалистов для отправки на Украину.
В сообщении уточняется, что рассматриваются кандидатуры выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.
"Для участия в украинском контрнаступлении требуются военные специалисты с хорошим здоровьем и психологической устойчивостью. Соискатели должны понимать все риски и подписать отказ от претензий", — гласит объявление.
Компания обещает наёмникам не только высокую оплату, но и гражданство Великобритании или ЕС после окончания контракта.
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