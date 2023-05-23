Вучич намерен бороться за возвращение смертной казни

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Одной из глобальных целей нынешнего президента Сербии Александра Вучич является "реабилитация" наказания в виде смертной казни. Об этом лидер страны официально заявил в интервью на телеканале РТС.

Фото: РИА Новости

"Я буду политически бороться в Европе и во всём мире [за возвращение смертной казни]".

Такое заявление сделано по причине недавно устроенной стрельбы в Белграде и Младеноваце, где пострадали люди.

"Вы не можете убить монстра, которому 13 или 14 лет, но тот, кто этому способствовал, должен понести самое тяжёлое наказание".

Напомним, что ранее, 5 мая текущего года, в сербской общине Младеновац мужчина средних лет устроил стрельбу, в результате чего восемь человек погибло, ещё 13 — получили ранения.