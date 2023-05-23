Пентагон: ВСУ не будут использовать истребители F-16 в контрнаступлении

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В Пентагоне заявили, что поставки киевскому режиму истребителей F-16 планируются, но "в долгосрочной перспективе".

Фото: journalchik.ru

Данные самолеты, утверждают в американском оборонном ведомстве, не предназначены для предстоящего контрнаступления.

Также в Пентагоне опровергли информацию о том, что украинские летчики уже приступили к обучению на данных изделиях.