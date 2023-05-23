В Пентагоне заявили, что поставки киевскому режиму истребителей F-16 планируются, но "в долгосрочной перспективе".
Данные самолеты, утверждают в американском оборонном ведомстве, не предназначены для предстоящего контрнаступления.
Также в Пентагоне опровергли информацию о том, что украинские летчики уже приступили к обучению на данных изделиях.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.