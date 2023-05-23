Президент России Владимир Путин выразил благодарность Республике Сербской в связи с ее нейтральной позицией по украинскому конфликту. Об этом он сообщил во время переговоров с Милорадом Додиком.
Глава государства отметил, что лишь такая позиция может привести к разрешению конфликта.
В ходе встречи с Додиком, Путин также подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются успешно, об этом свидетельствует тенденция к увеличению товарооборота.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.