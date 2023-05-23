Медведев выдвинул США требование компенсации за Артёмовск и Мариуполь

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что США обязаны выплатить России компенсации за полностью разрушенные Артёмовск, Мариуполь и другие города, в которых шли жестокие бои.

Фото: ya.ru

Таким образом Медведев ответил на вопрос по поводу желания России потребовать у Вашингтона компенсации за теракт, устроенный им на "Северном потоке".

Политик согласился, что ответственность за компенсацию подрыва газопровода полностью лежит на США, причём речь идёт не только о выплатах за взорванный "Северный поток".

"И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", — подчеркнул Медведев в беседе с RT.

Вместе с тем зампредседателя Совбеза уверен, что попытки договориться с Западом ни к чему не приведут, и это станет просто "даром потраченным временем", причём это касается не только компенсаций, но и попыток договориться по теме гарантий безопасности для России.