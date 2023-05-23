Советник Пушилина Гагин: Зеленский может фабриковать фото- и видеоотчёты о посещении линии обороны

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин не верит, что украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле посещал линию боевого соприкосновения из-за страха. Представитель ДНР полагает, что фото- и видеоотчёты, которые публикуются от имени украинского президента, скорее всего, просто сфабрикованы.

Фото: https://mosregtoday.ru

Ранее Зеленский сообщил, что, вернувшись с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7, якобы сразу отправился на угледарское направление с целью посещения позиций ВСУ.

"Я бы выразил некое сомнение, что это действительно так, потому что господин Зеленский лишний раз в Украине боится появляться, в самом Киеве, ни то что на линии фронта. Поэтому Photoshop в помощь", — сказал Гагин на телеканале "Россия 1".

Советник Пушилина считает, что Зеленский, рассказывающий всем о своём пребывании на линии соприкосновения, в это время находится совсем в другом месте, а фото- и видеоотчёты с его участием просто фабрикуются.

"Подтвердить нахождение Зеленского на линии фронта достаточно сложно", — добавил Гагин.