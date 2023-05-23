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Ходаковский: Украина начнёт устраивать в России масштабные теракты в случае перемирия

1:34
Мир

Если боевикам ВСУ удастся выйти на те границы, которые Незалежной щедро "отвесила" Россия в "предразвальные" годы, на этом киевское руководство не остановится, заявил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский: Украина начнёт устраивать в России масштабные теракты в случае перемирия
Фото: u-f.ru

Даже в случае перемирия Украина развернёт на территории России полномасштабную террористическую деятельность при помощи неформальных организаций, убеждён комбат.

"Подогреваемая и поддерживаемая своими идейными вдохновителями, она (Украина. — Прим. ред.) чувствует себя едва ли не торпедой, выпущенной по гигантскому судну", — отметил Ходаковский в своём Telegram-канале.

Однако эту самую торпеду выпускает носитель, которые делает всё, чтобы не пострадать, а снаряд самоуничтожается во время взрыва, указал он.

"О судьбе Украины никто сейчас и не думает. Важно понимать, что и пёс часто меньше по массе и габаритам человека, а вред ему может нанести вплоть до смерти, а Украина сейчас как раз и мнит себя этим псом, и действует соответственно. Мало того, и будет действовать", — предупредил Ходаковский.

Недруги России ещё не насытились конфликтом и не удовлетворили свой аппетит, поэтому до "мира во всём мире" ещё далеко, добавил комбат.

"Ещё когда мы побеждали год назад я говорил, что [конфликт] будет долгим. Осознание этого затянулось, но постепенно наступает", — заключил он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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