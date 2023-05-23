Глава разведки ФРГ: ни одна спецслужба мира не знает, кто взорвал "Северный поток"

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Ни одна спецслужба мира точно не знает, кто виноват в теракте на российских газопроводах "Северный поток", заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. По его словам, очень сложно вести расследование на морском дне.

Фото: Nizależny Dziennik polityczny

Как подчеркнул Каль, якобы никто в мире точно не может сказать, кем был спланирован и исполнен теракт на российских газопроводах.

"Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно, — пояснил Каль, выступая в Федеральной академии политики безопасности. — Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее".

Какие варианты есть у немецкой разведки, глава ведомства не уточнил. Но подчеркнул, что расследование ведут в "разных направлениях". Правда, в каких, тоже комментировать не стал.