Потрёпанный вид президента Украины Владимира Зеленского вызвал вопросы у пользователей Сети. Лидер Незалежной выглядел помятым и с опухшим лицом. Комментаторы предположили, что глава страны "под кайфом".
Пост с очередным обращением Зеленский разместил на своих страницах в Сети.
"Чувак под кайфом", — прокомментировал один из пользователей видео Зеленского.
"Слишком много алкоголя и наркотиков из-за отчаяния и поражения? Не волнуйся, это только начало. Я предлагаю тебе сейчас считать каждый свой вдох… потому что ты ходячий мертвец!" — поддержал другой.
Пользователи посоветовали украинскому президенту бросать наркотики и алкоголь. А также предположили, что накануне выступления Зеленский употребил "хорошую порцию кокаина".
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.