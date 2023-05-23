Пользователи Сети назвали Зеленского "ходячим мертвецом" из-за внешнего вида: хорошая порция кокаина?

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Потрёпанный вид президента Украины Владимира Зеленского вызвал вопросы у пользователей Сети. Лидер Незалежной выглядел помятым и с опухшим лицом. Комментаторы предположили, что глава страны "под кайфом".

Фото: Телеграм

Пост с очередным обращением Зеленский разместил на своих страницах в Сети.

"Чувак под кайфом", — прокомментировал один из пользователей видео Зеленского. "Слишком много алкоголя и наркотиков из-за отчаяния и поражения? Не волнуйся, это только начало. Я предлагаю тебе сейчас считать каждый свой вдох… потому что ты ходячий мертвец!" — поддержал другой.

Пользователи посоветовали украинскому президенту бросать наркотики и алкоголь. А также предположили, что накануне выступления Зеленский употребил "хорошую порцию кокаина".