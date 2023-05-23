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Politico: Бербок и Сийярто разругались в Брюсселе из-за блокировки помощи Украине

0:56
Мир

Встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе закончилась руганью из-за блокировки помощи для Украины, сообщили СМИ.

Politico: Бербок и Сийярто разругались в Брюсселе из-за блокировки помощи Украине
Фото: commons.wikimedia.org

Согласно информации, Бербок отчитала венгерского коллегу за отказ пропустить новый транш помощи для Киева и обвинила банк Венгрии в нарушении международного права.

"По словам четырёх дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине", — пишет Politico.

Венгерский министр заявил, что отчёты, которыми апеллирует Бербок неверны.

В минувший понедельник Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена одобрять новый транш финансовой помощи Украине, пока ведущий банк страны числится в списках "спонсоров войны" у ЕС.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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