Встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе закончилась руганью из-за блокировки помощи для Украины, сообщили СМИ.
Согласно информации, Бербок отчитала венгерского коллегу за отказ пропустить новый транш помощи для Киева и обвинила банк Венгрии в нарушении международного права.
"По словам четырёх дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине", — пишет Politico.
Венгерский министр заявил, что отчёты, которыми апеллирует Бербок неверны.
В минувший понедельник Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена одобрять новый транш финансовой помощи Украине, пока ведущий банк страны числится в списках "спонсоров войны" у ЕС.
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