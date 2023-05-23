Экс-сенатор США Блэк: победа ВС РФ в битве за Артёмовск стала крупнейшей с 1945 года

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Освобождение российской армией Артёмовска произошло в результате крупнейшего сражения на территории Европы со времён Второй мировой войны, заявил американский политик Ричард Блэк.

Фото: b2bleadsolution.com

Украина больше не контролирует город, заверил экс-сенатор от штата Виргиния, хотя ни Киев, ни Запад не желают этого признавать.

"Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", — подчеркнул Блэк в интервью агентству РИА Новости.

Он предположил, что это заставит командование ВСУ начать масштабное контрнаступление, подготовка к которому ведётся уже длительное время.

Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что западные журналисты не правильно поняли слова Владимира Зеленского о потере контроля над Артёмовском.