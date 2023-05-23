Освобождение российской армией Артёмовска произошло в результате крупнейшего сражения на территории Европы со времён Второй мировой войны, заявил американский политик Ричард Блэк.
Украина больше не контролирует город, заверил экс-сенатор от штата Виргиния, хотя ни Киев, ни Запад не желают этого признавать.
"Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", — подчеркнул Блэк в интервью агентству РИА Новости.
Он предположил, что это заставит командование ВСУ начать масштабное контрнаступление, подготовка к которому ведётся уже длительное время.
Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что западные журналисты не правильно поняли слова Владимира Зеленского о потере контроля над Артёмовском.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.