Фотография гроба в материале об отъезде украинского президента Владимира Зеленского с саммита "Большой семёрки", который состоялся в Японии, удивила читателей американского издания The New York Times.
В публикации, появившейся в Twitter* газеты, сказано, что руководитель Украины, покидая мероприятие, пообещал ускорить обучение пилотов по управлению истребителями F-16, а также попытался опровергнуть переход Артёмовска под контроль ВС РФ. При этом к посту по неизвестным причинам прикреплён снимок шестерых мужчин, несущих гроб.
"Зеленский уже в гробу?" — поинтересовался один из пользователей.
Читатели попросили журналистов объяснить выбор фотографии. Кроме того, комментаторы раскритиковали Киев и его западных партнёров за продолжение "операции по отмыванию денег".
Ранее обозреватели Global Times сообщили, что поездка Зеленского на саммит G7 продемонстрировала нежелание Запада мирно завершить конфликт с Россией.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.