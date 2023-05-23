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Читатели NYT обратили внимание на снимок гроба в статье об отъезде Зеленского с саммита G7

1:15
Мир

Фотография гроба в материале об отъезде украинского президента Владимира Зеленского с саммита "Большой семёрки", который состоялся в Японии, удивила читателей американского издания The New York Times.

Читатели NYT обратили внимание на снимок гроба в статье об отъезде Зеленского с саммита G7
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В публикации, появившейся в Twitter* газеты, сказано, что руководитель Украины, покидая мероприятие, пообещал ускорить обучение пилотов по управлению истребителями F-16, а также попытался опровергнуть переход Артёмовска под контроль ВС РФ. При этом к посту по неизвестным причинам прикреплён снимок шестерых мужчин, несущих гроб.

"Зеленский уже в гробу?" — поинтересовался один из пользователей.

Читатели попросили журналистов объяснить выбор фотографии. Кроме того, комментаторы раскритиковали Киев и его западных партнёров за продолжение "операции по отмыванию денег".

Ранее обозреватели Global Times сообщили, что поездка Зеленского на саммит G7 продемонстрировала нежелание Запада мирно завершить конфликт с Россией.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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