Всё сказанное западными политиками на полях G-7 — наивысшая точка поддержки Украины, заявили аналитики. Давление на президента Незалежной Владимира Зеленского будет только расти.
По их мнению, Западу станет сложно снабжать Киев необходимыми боеприпасами и оружием. Кроме того, мало кто захочет спонсировать Киев, когда контрнаступление провалится.
"Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — Прим. Ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины, — пишет Financial Times. — Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели".
США необходима "победа" Украины исключительно в собственных интересах. Белый дом намерен не допустить возвращения к власти Дональда Трампа, и ему необходимо показать перед выборами успех Киева.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.