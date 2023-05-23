Financial Times предрекла Киеву проблемы после саммита G-7: станет трудно

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Всё сказанное западными политиками на полях G-7 — наивысшая точка поддержки Украины, заявили аналитики. Давление на президента Незалежной Владимира Зеленского будет только расти.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По их мнению, Западу станет сложно снабжать Киев необходимыми боеприпасами и оружием. Кроме того, мало кто захочет спонсировать Киев, когда контрнаступление провалится.

"Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — Прим. Ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины, — пишет Financial Times. — Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели".

США необходима "победа" Украины исключительно в собственных интересах. Белый дом намерен не допустить возвращения к власти Дональда Трампа, и ему необходимо показать перед выборами успех Киева.