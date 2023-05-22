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Боец "Мазур" рассказал, кто будет удерживать и защищать Бахмут от ВСУ

2:18
Мир

Боец Вооруженных Сил РФ "Мазур" поделился своим мнением о том, кто должен заменить штурмовики, чтобы надежно удержать Бахмут.

Боец "Мазур" рассказал, кто будет удерживать и защищать Бахмут от ВСУ
Фото: РИА Новости

В ходе беседы с "МК" он отметил, что самыми важными факторами, которые могут оказаться полезными как для ВС РФ, так и для противника, являются время ротации и численность подразделений.

Он подчеркнул, что время ротации играет решающую роль. Более того Мазур считает, что в городе необходимо разместить большое количество военнослужащих, чтобы в случае контрудара ВСУ они могли эффективно удержать город. Однако он предупредил о возможных негативных последствиях такой ротации, поскольку это может привести к образованию брешей в обороне на других участках.

"Понятно, что из ниоткуда эти военные не возьмутся, а значит, их придётся снимать с других направлений. Это опасно тем, что на этих участках могут образовываться бреши в обороне, которыми может воспользоваться противник", — полагает Мазур.

Мазур подчеркнул, что ротация или перегруппировка должна быть проведена не только на уровне Бахмута, но и в более масштабных мерках. Он выразил опасения относительно привлечения неопытных военнослужащих из тыловых районов, поскольку это может быть рискованно и, по его словам, даже преступно. Мазур надеется, что такой ситуации не произойдет.

Боец ВС РФ отметил, что ситуация в Бахмуте после объявления о его освобождении 20 мая практически не изменилась. Обстрелы продолжаются, и город по-прежнему подвергается регулярным атакам. Он подчеркнул, что ни мобилизованные, ни добровольцы не смогут удержать город, так как они не обладают достаточным уровнем профессионализма. По его мнению, важно, чтобы оборону в этом стратегически важном городе осуществляли профессионалы. Он подчеркнул, что ВСУ могут нанести удар не только прямо, но и с флангов.

На вопрос о влиянии постоянных обстрелов Бахмута на ротацию, Мазур однозначно ответил, что это существенно усложняет ситуацию. Он предупредил, что противник не упустит возможности воспользоваться этой обстановкой.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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