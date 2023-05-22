Sohu: США ревностно относятся к ядерному оружию России

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Согласно информации, представленной китайским изданием Sohu, последнее заявление Министерства иностранных дел РФ вызвало ревность США по отношению к ядерному оружию России.

Фото: globalresearch.ca

Недавнее решение России приостановить своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сильно встревожило американскую сторону. В соответствии с этим договором, обе страны регулярно докладывали о количестве развернутых ядерных боеголовок. Москва решила не продолжать исполнять данное соглашение по решению президента Владимира Путина.

Аналитики из Sohu отмечают, что это решение вызвало серьёзное беспокойство в США, что привело к их попыткам оказать давление на Россию с целью возвращения к выполнению договора.

Поскольку обвинения США в угрозе, исходящей от российского ядерного оружия, не принесли ожидаемого результата, американская сторона решила использовать альтернативную тактику. Они неожиданно опубликовали данные о своих ядерных боеголовках, заявив, что на 1 марта у них насчитывалось 1419 единиц развёрнутого ядерного оружия и 800 носителей ядерного оружия. США также заявили, что они ожидают аналогичного действия со стороны России.

Однако эксперты, оценивая ситуацию, отмечают, что такое поведение США больше похоже на постановочное шоу. В ответ на опубликованные данные Госдепартамента США, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается раскрывать информацию о своих ядерных боеприпасах в рамках Договора СНВ-3. Такое решение даёт Москве уникальные преимущества и возможность эффективного сдерживания США.

Российская сторона, избегая разглашения подробностей своего ядерного арсенала, обретает уникальные рычаги влияния на Соединённые Штаты. Дополнительным преимуществом стало то, что США опубликовали данные о своих ядерных боеголовках, которые, возможно, могли быть недостоверными. Тем не менее инициатива в ядерном сдерживании остаётся в руках России, подчеркивают эксперты.

Аналитики заключают, что России достаточно реагировать на очевидные изменения и наблюдать за действиями США, ведь в данной ситуации инициатива на её стороне.