Гладков: большая часть жителей приграничных белгородских сёл оставила свои дома

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Большая часть жителей Белгородской области, проживающих недалеко от границы и в районном центре Грайворонского округа оставила свои дома. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: Telegram-канал "Белгород-Медиа"

Ранее Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа ворвалась группа украинских диверсантов. О случившемся доложили президенту РФ Владимиру Путину, добавив, что принимаются все меры по выдавливанию и ликвидации диверсантов.

По этой причине в Белгородской области властями был объявлен режим контртеррористической операции.

Губернатор уточнил, что власти оказывают всевозможное содействие жителям, желающим на время перебраться в более безопасные места.

"Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте", — сказал Гладков в прямом эфире.

Всего при атаке диверсантов пострадало 8 человек, погибших нет, уточнил Гладков.