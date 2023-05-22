Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВСУ обстреляли село в Брянской области
Самолет Сургут – Москва экстренно сел в Перми
РВ: армией России захвачены в плен боевики 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр"
Полковник Дуглас Макгрегор заявил о поворотном моменте в СВО для Украины после потери Артёмовска
Галкин* рассказал, что уехал из России с 30 тысячами долларов на счету в Израиле
Блогер Дмитрий Пучков оценил творчество Евгения Петросяна и Михаила Задорнова
39 диверсантов ВСУ уничтожены в Грайвороновском районе, несколько в плену
МК: политолог Баширов заявил о двойном смысле "разрешения" США Украине бить по Крыму
Правильный уход за клубникой в саду

Гладков: большая часть жителей приграничных белгородских сёл оставила свои дома

1:12
Мир

Большая часть жителей Белгородской области, проживающих недалеко от границы и в районном центре Грайворонского округа оставила свои дома. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: большая часть жителей приграничных белгородских сёл оставила свои дома
Фото: Telegram-канал "Белгород-Медиа"

Ранее Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа ворвалась группа украинских диверсантов. О случившемся доложили президенту РФ Владимиру Путину, добавив, что принимаются все меры по выдавливанию и ликвидации диверсантов.

По этой причине в Белгородской области властями был объявлен режим контртеррористической операции.

Губернатор уточнил, что власти оказывают всевозможное содействие жителям, желающим на время перебраться в более безопасные места.

"Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте", — сказал Гладков в прямом эфире.

Всего при атаке диверсантов пострадало 8 человек, погибших нет, уточнил Гладков.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Последние материалы
В Театре Российской Армии прошел гала-концерт #ЯГоржусь
Врач рассказал, чем вредно безалкогольное пиво
Как правильно принимать витамин D: рекомендации врача
Глава МИД Дании: в саммите по урегулированию конфликта на Украине должны участвовать не только союзники Киева
РВ: актёр Кирилл Канахин* замечен среди боевиков, атаковавших Белгородскую область
Нутрициолог Андреева рассказала, какие каши защищают от рака
МК: экс-офицер армии США Крапивник заявил о наступлении ВС России после Артёмовска
Обрезка алиссума: инструкция из пяти шагов
Сезонные ягоды: как правильно выбирать и хранить
МК: исчезновение Залужного стало большим ударом для ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников