Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о необходимости организовать саммит по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает EADaily.
Дипломат отметил, что подобный форум потребует участия таких стран как Индия, Китай и Бразилия. Политик подчеркнул, что важно участие не только союзники Украины, хотя участие России в саммите "трудно представить".
"Если Украина сочтëт, что пришло время провести подобную встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести эту встречу", — резюмировал министр.
Напомним, ранее Бразилия и Китай предложили свои мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.
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