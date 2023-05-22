Глава МИД Дании: в саммите по урегулированию конфликта на Украине должны участвовать не только союзники Киева

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Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о необходимости организовать саммит по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает EADaily.

Фото: РИА Новости

Дипломат отметил, что подобный форум потребует участия таких стран как Индия, Китай и Бразилия. Политик подчеркнул, что важно участие не только союзники Украины, хотя участие России в саммите "трудно представить".

"Если Украина сочтëт, что пришло время провести подобную встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести эту встречу", — резюмировал министр.

Напомним, ранее Бразилия и Китай предложили свои мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.