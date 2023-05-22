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Патрушев встретился с президентом Республики Сербской

0:31
Мир

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

Патрушев встретился с президентом Республики Сербской
Фото: ria.ru

Стороны обменялись мнениями по проблемам региональное безопасности в текущей геополитической обстановке.

Напомним, ранее глава представительства Республики Сербской Душко Перович отмечал, что Россия, в отличие от западных стран, не ставила никаких условий Республике Сербской.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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