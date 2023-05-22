МК: Россия даст единственный ответ на приказ США наносить удары ВСУ по Крыму

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не считает Крым российским, поэтому Вашингтон ничего не имеет против ударов по полуострову западным оружием. На первый взгляд кажется, что американский чиновник рассуждает, но на самом деле он приказывает ВСУ пойти в атаку, убеждён обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Фото: most. life

Он отметил, что Салливан сообщил об этом сразу после освобождение Артёмовска, поскольку именно переход города под контроль российских сил — серьёзное поражение Запада.

"Западу обидно. Да и наступление Украины всё никак не начинается…", — указал аналитик.

Крым имеет не только стратегическое значение для России, но и символическое, поэтому сейчас США сконцентрируются на полуострове. На вооружении ВСУ уже поступили дальнобойные ракеты Storm Shadow. Когда украинцы научатся ими управлять, то применят их против своей главной цели, считает Попов. Кроме того, Киев ждёт истребители, а в скором времени начнёт просить у Запада подводные лодки и боевые корабли.

"Способ нейтрализации угроз для Крыма есть — возвращение русских городов Причерноморья, лишение Украины выходя к морю. В степях Украины подводные лодки не понадобятся", — заключил обозреватель.