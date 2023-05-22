Коротченко назвал варианты ответа РФ на заявление США об ударах по Крыму

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не считает Крым российской территорией, поэтому Белый дом ничего не имеет против ударов по полуострову западным оружием.

Фото: moscow-dvorik.com

Высказывание американского чиновника в очередной раз доказывает то, что ВСУ будут использовать иностранное вооружение против Крыма и других регионов России. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Однако центры принятия решений в Киеве, где отдаются приказы по организации терактов, до сих пор не уничтожены, указал специалист.

"Бесконечное сдвигание тех самых пресловутых "красных линий" уже де-факто привело к тому, что Запад потерял чувство опасности и будет продолжать накачивать Украину своим смертоносным оружием, включая объявленные поставки истребителей F-16", — подчеркнул он в беседе с "МК".

Коротченко убеждён, что России необходимо разрушить мосты через Днепр, правительственный квартал в Киеве, а также жёстко отреагировать на угрозы со стороны представителей СБУ и украинской разведки.

"Россия не должна выступать в роли библейского персонажа, который в ответ на удар по одной щеке, с готовностью подставляет другую", — заключил он.