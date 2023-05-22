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Коротченко назвал варианты ответа РФ на заявление США об ударах по Крыму

1:20
Мир

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не считает Крым российской территорией, поэтому Белый дом ничего не имеет против ударов по полуострову западным оружием.

Коротченко назвал варианты ответа РФ на заявление США об ударах по Крыму
Фото: moscow-dvorik.com

Высказывание американского чиновника в очередной раз доказывает то, что ВСУ будут использовать иностранное вооружение против Крыма и других регионов России. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Однако центры принятия решений в Киеве, где отдаются приказы по организации терактов, до сих пор не уничтожены, указал специалист.

"Бесконечное сдвигание тех самых пресловутых "красных линий" уже де-факто привело к тому, что Запад потерял чувство опасности и будет продолжать накачивать Украину своим смертоносным оружием, включая объявленные поставки истребителей F-16", — подчеркнул он в беседе с "МК".

Коротченко убеждён, что России необходимо разрушить мосты через Днепр, правительственный квартал в Киеве, а также жёстко отреагировать на угрозы со стороны представителей СБУ и украинской разведки.

"Россия не должна выступать в роли библейского персонажа, который в ответ на удар по одной щеке, с готовностью подставляет другую", — заключил он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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