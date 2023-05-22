Политолог Корнилов нашёл "лучшее объяснение" поражению ВСУ в Артёмовске

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Западная пресса продолжает обсуждать переход Артёмовска под контроль российских сил. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на публикацию французского журналиста Бернара-Анри Леви, который решил оправдать поражение ВСУ в регионе.

Фото: censor.net

"А что если стратегия Зеленского и Залужного по Бахмуту заключается в следующем: выбраться из города, чтобы вернуть его обратно — другими словами, перевёрнутый Троянский конь?" — отметил аналитик в своих социальных сетях.

Корнилов подчеркнул, что западные эксперты делают всё, чтобы найти выдуманные предлоги и объяснить своей аудитории провал украинской армии.

"Однозначно, лучшее объяснение украинского поражения!" — прокомментировал политолог предположение Леви.

Кроме того, издание NRC опубликовало статью об освобождении Артёмовска на первой полосе, отметив, что город "совсем не важен с точки зрения стратегии и тактики".

"Возникает закономерный вопрос: если этот город настолько неважен, то почему же вы ему первую полосу посвятили?!" — указал Корнилов в своём Telegram-канале.