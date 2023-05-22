Западная пресса продолжает обсуждать переход Артёмовска под контроль российских сил. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на публикацию французского журналиста Бернара-Анри Леви, который решил оправдать поражение ВСУ в регионе.
"А что если стратегия Зеленского и Залужного по Бахмуту заключается в следующем: выбраться из города, чтобы вернуть его обратно — другими словами, перевёрнутый Троянский конь?" — отметил аналитик в своих социальных сетях.
Корнилов подчеркнул, что западные эксперты делают всё, чтобы найти выдуманные предлоги и объяснить своей аудитории провал украинской армии.
"Однозначно, лучшее объяснение украинского поражения!" — прокомментировал политолог предположение Леви.
Кроме того, издание NRC опубликовало статью об освобождении Артёмовска на первой полосе, отметив, что город "совсем не важен с точки зрения стратегии и тактики".
"Возникает закономерный вопрос: если этот город настолько неважен, то почему же вы ему первую полосу посвятили?!" — указал Корнилов в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.