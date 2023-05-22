Президент Украины Владимир Зеленский сравнил последствия боевых действий в Артёмовске с ядерной атакой на Хиросиму. Пользователи Сети осудили лидера Незалежной и подчеркнули, что ему следует напомнить, кто именно уничтожил японский город.
"Раньше он говорил, что потеря Артёмовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", — написал один из комментаторов.
Другой пользователь Сети недоумевает: как можно сравнивать сброс атомной бомбы и наземные бои?
"США могут взбеситься из-за этих слов", — отметили читатели.
В августе 1945 года американские военные сбросили на японские города атомные бомбы: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.
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