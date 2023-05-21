Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту

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Компания SpaceX ввела в действие космический корабль Crew Dragon, который в данный момент направляется к МКС с четырьмя космонавтами на борту. Об этом проинформировало агентство ТАСС, делаю ссылку на прямую трансляцию организации.

Фото: Thom Baur / Reuters

"Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:37 по местному времени".

Экипаж носителя состоит из экс-астронавта NASA Пегги Уитсон, предпринимателя Джона Шоффнера и саудовских космонавтов Али аль-Карни и Райана Барнауи.

Напомним, что в марте текущего года Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблём Dragon.