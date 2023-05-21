Речь японского премьер-министра Японии Фумио Кисида о масштабной трагедии в городе Хиросима была произнесена без упоминания виноватого в спуске атомной бомбы во время Второй Мировой войны.
"Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и это место в мгновение превратились в выжженную землю".
Однако политик вскоре отметил благоприятное положение города, которое стало таковым благодаря неимоверному труду его жителей, которые не покладая рук работали над восстановлением повреждённых территорий. Кисида сказал, что Хиросима превратилась "в прекрасный город мира".
Стоит напомнить, что ранее, 6 августа 2022 года, состоялась церемония памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, где также присутствовал Генсек ООН Антонио Гутерреш. Политик не произнёс ни слова о США, которые исторически являются виновными в сбросе ядерных бомб на японские города.
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