Митинг за присоединение Молдавии к Евросоюзу набирает обороты: в массовом шествии участвуют более 80 тысяч человек. Об этом официально сообщила президент страны Майя Санду, призвав выйти на улицы под лозунгом "Европейская Молдова".
Её слова цитирует информационное агентство РИА Новости.
"Более 80 тыс. человек потребовали вступления Молдавии в ЕС на площади Великого национального собрания".
Напомним, что ранее Санду настоятельно просила разрешения на вступление Молдавии в ЕС в 2023 году. Правительство страны готово выполнить все заявленные условия межгосударственного объединения.
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