Санду: более 80 тысяч человек вышли на митинг за присоединение Молдавии к ЕС

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Митинг за присоединение Молдавии к Евросоюзу набирает обороты: в массовом шествии участвуют более 80 тысяч человек. Об этом официально сообщила президент страны Майя Санду, призвав выйти на улицы под лозунгом "Европейская Молдова".

Фото: РИА Новости

Её слова цитирует информационное агентство РИА Новости.

"Более 80 тыс. человек потребовали вступления Молдавии в ЕС на площади Великого национального собрания".

Напомним, что ранее Санду настоятельно просила разрешения на вступление Молдавии в ЕС в 2023 году. Правительство страны готово выполнить все заявленные условия межгосударственного объединения.