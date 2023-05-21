По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация с госдолгом США, грозящим дефолтом, напоминает "королевство кривых зеркал".
Таким образом представитель ведомства высказалась по поводу слов главы США Джо Байдена, который заявил, что в истории США ещё не было объявления дефолта, и власти не планируют делать этого и впредь.
Захарова напомнила, что траты США намного превышают их доходы.
"Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
21 мая лидер США Джо Байден в ходе саммита G7 сообщил, что ещё ни разу в истории страны не было объявления дефолта по долговым обязательствам, и Белый дом не намерен собирается делать это и сегодня.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что повышение потолка госдолга США на данный момент не беспокоит Вашингтон, а Байден считает, что страна сможет избежать объявления дефолта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.