Захарова сравнила ситуацию с риском дефолта США с "королевством кривых зеркал"

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация с госдолгом США, грозящим дефолтом, напоминает "королевство кривых зеркал".

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Таким образом представитель ведомства высказалась по поводу слов главы США Джо Байдена, который заявил, что в истории США ещё не было объявления дефолта, и власти не планируют делать этого и впредь.

Захарова напомнила, что траты США намного превышают их доходы.

"Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

21 мая лидер США Джо Байден в ходе саммита G7 сообщил, что ещё ни разу в истории страны не было объявления дефолта по долговым обязательствам, и Белый дом не намерен собирается делать это и сегодня.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что повышение потолка госдолга США на данный момент не беспокоит Вашингтон, а Байден считает, что страна сможет избежать объявления дефолта.