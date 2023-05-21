Пресс-секретарь Зеленского поправил президента Украины: Слова о Бахмуте неправильно поняли

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Иностранные журналисты неверно интерпретировали слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации вокруг Артёмовска (Бахмута), заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Фото: lentka.com

Президент не говорил об утрате ВСУ контроля над городом, а наоборот — заверил, что Артёмовск удерживают украинские войска, пояснил представитель политика на своей странице в Facebook*.

Дело в том, отметил Никифоров, что Зеленскому было задано сразу два вопроса: "Господин президент, остается ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россияне говорят, что взяли Бахмут". Именно на последний он и ответил: "Я думаю, нет".

Таким образом, подчеркнул пресс-секретарь, глава государства опроверг заявления российских официальных лиц о взятии Бахмута.

Ранее бывший командир донецкого батальона призвал командование ВС РФ сосредоточиться на удержании Артёмовска, чтобы не потерять достигнутую победу.

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