Иностранные журналисты неверно интерпретировали слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации вокруг Артёмовска (Бахмута), заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Президент не говорил об утрате ВСУ контроля над городом, а наоборот — заверил, что Артёмовск удерживают украинские войска, пояснил представитель политика на своей странице в Facebook*.
Дело в том, отметил Никифоров, что Зеленскому было задано сразу два вопроса: "Господин президент, остается ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россияне говорят, что взяли Бахмут". Именно на последний он и ответил: "Я думаю, нет".
Таким образом, подчеркнул пресс-секретарь, глава государства опроверг заявления российских официальных лиц о взятии Бахмута.
Ранее бывший командир донецкого батальона призвал командование ВС РФ сосредоточиться на удержании Артёмовска, чтобы не потерять достигнутую победу.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.