NYT: лидеры G7 собрались, чтобы пожаловаться друг другу на нелюбовь своих сограждан

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Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Хиросиме жаловались друг другу на низкую поддержку среди собственных граждан, заявил американский аналитик Питер Бейкер.

Фото: life.ru

Ни один из участников встречи в настоящий момент не одобряется большинством в своей стране, добавил он и сравнил саммит G7 с "клубом одиноких сердец".

"Для Байдена и его коллег из ведущих мировых держав это эпоха демократического разочарования, когда избиратели постоянно недовольны выбранными президентами и премьер-министрами", — отметил эксперт в здании The New York Times.

Подобное отношения к лидерам началось ещё во время волны пандемии, и его только усугубляет экономическая нестабильность, связанная с украинским кризисом.