Baijiahao: Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос западного журналиста

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос журналиста одного из западных изданий, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: ya.ru

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно в очередной раз продемонстрировал своё чувство юмора. Его ответ на вопрос иностранного журналиста был встречен бурными аплодисментами", — отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Журналист одного из западных изданий поинтересовался у главы российского внешнеполитического ведомства, как он может прокомментировать сообщения о том, что Россия якобы ворует украинское зерно.

По мнению авторов материала, задумка была в том, дабы министр растерялся и это можно было бы преподнести как то, что он "поплыл".

Сергей Лавров выслушал вопрос и в ответ с невозмутимым лицом заявил, что ничего не знает про хищение украинского зерна. Зато осведомлён о контрабанде западными странами нефти с Ближнего Востока.

Далее глава МИД России сказал то, от чего все присутствующие в зале рассмеялись и даже зааплодировали. Он заявил, что у России, в отличие от её оппонентов, не болит голова о том, что и у кого своровать. Вместо этого страна занимается выполнением поставленных перед ней задач.

Авторы материала отметили, что Сергей Лавров известен своим умением давать остроумные комментарии даже в те моменты, когда его откровенно провоцируют. Причем в общении не только с журналистами, но и с иностранными дипломатами.

В субботу, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, глава МИД России заявил, что западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.

"Западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе США, Евросоюза и Североатлантического альянса", — сказал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что между странами Востока и Запада произошёл разлом. И теперь русофобия со стороны Штатов и других западных государств "вызывает раздражение среди мирового большинства".