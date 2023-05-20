Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленскому страшно отдавать приказ о начале контрнаступления ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленскому предстоит решить, начать ли контрнаступление или приступить к переговорам с РФ
Заминистра обороны Украины опровергла слухи о тяжёлом состоянии Залужного: главком на месте
Марков о передаче Украине боевых самолётов F-16: надежды на мир можно выбросить на свалку
Руденко: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале в тяжёлом состоянии
Генштаб ВСУ: армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны
Руководство МУС встревожило объявление Россией в розыск прокурора и судей
Череватый: ВСУ могут выйти из Артёмовска по одной причине
Врач Андреева развеяла четыре мифа о здоровье: цистит от сидения на холодном, белые пятна на ногтях от нехватки витаминов

Baijiahao: Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос западного журналиста

2:27
Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос журналиста одного из западных изданий, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос западного журналиста
Фото: ya.ru

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно в очередной раз продемонстрировал своё чувство юмора. Его ответ на вопрос иностранного журналиста был встречен бурными аплодисментами", — отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Журналист одного из западных изданий поинтересовался у главы российского внешнеполитического ведомства, как он может прокомментировать сообщения о том, что Россия якобы ворует украинское зерно.

По мнению авторов материала, задумка была в том, дабы министр растерялся и это можно было бы преподнести как то, что он "поплыл".

Сергей Лавров выслушал вопрос и в ответ с невозмутимым лицом заявил, что ничего не знает про хищение украинского зерна. Зато осведомлён о контрабанде западными странами нефти с Ближнего Востока.

Далее глава МИД России сказал то, от чего все присутствующие в зале рассмеялись и даже зааплодировали. Он заявил, что у России, в отличие от её оппонентов, не болит голова о том, что и у кого своровать. Вместо этого страна занимается выполнением поставленных перед ней задач.

Авторы материала отметили, что Сергей Лавров известен своим умением давать остроумные комментарии даже в те моменты, когда его откровенно провоцируют. Причем в общении не только с журналистами, но и с иностранными дипломатами.

В субботу, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, глава МИД России заявил, что западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.

"Западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе США, Евросоюза и Североатлантического альянса", — сказал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что между странами Востока и Запада произошёл разлом. И теперь русофобия со стороны Штатов и других западных государств "вызывает раздражение среди мирового большинства".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Заминистра обороны Украины опровергла слухи о тяжёлом состоянии Залужного: главком на месте
Марков о передаче Украине боевых самолётов F-16: надежды на мир можно выбросить на свалку
Baijiahao: Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос западного журналиста
Руденко: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале в тяжёлом состоянии
Генштаб ВСУ: армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны
Руководство МУС встревожило объявление Россией в розыск прокурора и судей
Уникальные места на русском севере
Череватый: ВСУ могут выйти из Артёмовска по одной причине
Врач Андреева развеяла четыре мифа о здоровье: цистит от сидения на холодном, белые пятна на ногтях от нехватки витаминов
Президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании, начавшей полёты в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников