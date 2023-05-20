Ассамблея государств — участников Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена тем, что Россия объявила в розыск прокурора Карима Хана и судей инстанции.
"Руководство Ассамблеи государств — участников МУС серьёзно обеспокоено сообщениями о мерах властей РФ в отношении прокурора и судей инстанции", — цитирует ТАСС пресс-релиз суда.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации украинских детей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Карима Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розaрио Сальваторе Айталы и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса.
В СК РФ подчеркнули, что действия прокурора и судей носят заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения президента России и уполномоченного по правам ребенка не имеется.
Впоследствии в базе розыска МВД России появилась информация об объявлении в розыск по уголовной статье прокурора и судей МУС.
Напомним, Российская Федерация не признаёт полномочия Международного уголовного суда. Не признают их и США, Китай, Индия, а также многие другие государства.
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