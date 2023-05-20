Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Руденко: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале в тяжёлом состоянии
Генштаб ВСУ: армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны
Череватый: ВСУ могут выйти из Артёмовска по одной причине
Врач Андреева развеяла четыре мифа о здоровье: цистит от сидения на холодном, белые пятна на ногтях от нехватки витаминов
Президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании, начавшей полёты в Россию
Военкоры спрогнозировали контрнаступление ВСУ после сдачи Бахмута
Что будет после взятия Артёмовска: в ближайшие дни может начаться контрнаступление ВСУ
Бахмут был полностью взят силами ЧВК "Вагнер" — Пригожин
Учёные: почему одни люди притягивают комаров, а другие остаются не покусанными

Руководство МУС встревожило объявление Россией в розыск прокурора и судей

1:27
Мир

Ассамблея государств — участников Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена тем, что Россия объявила в розыск прокурора Карима Хана и судей инстанции.

Руководство МУС встревожило объявление Россией в розыск прокурора и судей
Фото: https://i08.fotocdn.net/s111/84f15eaa5556a84a/public_pin_l/2488859475.jpg

"Руководство Ассамблеи государств — участников МУС серьёзно обеспокоено сообщениями о мерах властей РФ в отношении прокурора и судей инстанции", — цитирует ТАСС пресс-релиз суда.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации украинских детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Карима Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розaрио Сальваторе Айталы и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса.

В СК РФ подчеркнули, что действия прокурора и судей носят заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения президента России и уполномоченного по правам ребенка не имеется.

Впоследствии в базе розыска МВД России появилась информация об объявлении в розыск по уголовной статье прокурора и судей МУС.

Напомним, Российская Федерация не признаёт полномочия Международного уголовного суда. Не признают их и США, Китай, Индия, а также многие другие государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Руководство МУС встревожило объявление Россией в розыск прокурора и судей
Уникальные места на русском севере
Череватый: ВСУ могут выйти из Артёмовска по одной причине
Врач Андреева развеяла четыре мифа о здоровье: цистит от сидения на холодном, белые пятна на ногтях от нехватки витаминов
Президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании, начавшей полёты в Россию
Военкоры спрогнозировали контрнаступление ВСУ после сдачи Бахмута
Что будет после взятия Артёмовска: в ближайшие дни может начаться контрнаступление ВСУ
Бахмут был полностью взят силами ЧВК "Вагнер" — Пригожин
Учёные: почему одни люди притягивают комаров, а другие остаются не покусанными
Стало известно об одном недостатке автомобилей класса люкс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников