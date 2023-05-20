Военкор Руденко: главком ВСУ Залужный жив, но прячется от телекамер

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Попытка удержать Артёмовск (Бахмут) стоила украинской армии 50 тысяч солдат, и украинский режим понимает, что ему придётся отвечать перед народом за бессмысленную гибель такого количества мужчин.

Фото: sts.sumy.ua

Основную вину за это будет нести главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный, который ранее планировал занять место президента, напомнил российский военкор Андрей Руденко.

"Может человеческое что-то осталось (у Залужного. — Прим. ред.) внутри. Положил столько людей и на сегодняшний день просто прячется от камер", — предположил репортёр.

Ранее стало известно, что на Украине в продаже появились обломки американского ЗРК Patriot, уничтожение которого гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ВКС РФ до сих пор не признаёт Киев.