Попытка удержать Артёмовск (Бахмут) стоила украинской армии 50 тысяч солдат, и украинский режим понимает, что ему придётся отвечать перед народом за бессмысленную гибель такого количества мужчин.
Основную вину за это будет нести главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный, который ранее планировал занять место президента, напомнил российский военкор Андрей Руденко.
"Может человеческое что-то осталось (у Залужного. — Прим. ред.) внутри. Положил столько людей и на сегодняшний день просто прячется от камер", — предположил репортёр.
Ранее стало известно, что на Украине в продаже появились обломки американского ЗРК Patriot, уничтожение которого гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ВКС РФ до сих пор не признаёт Киев.
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Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.