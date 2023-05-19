МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 в Японии в онлайн-режиме, однако западные издания пишут, что он прибудет в Хиросиму лично. О том, с какой целью понадобилось личное присутствие Зеленского, рассказал полковник запаса Андрей Кошкин.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Он полагает, что Запад уже пришёл к тому пониманию, что необходимо "разрушить Россию". Именно в такой тематике будет проходить саммит, считает Кошкин. Одним из важных вопросов, конечно, будет ситуация, происходящая на Украине, но и Япония стоит на повестке дня.

"Так что Зеленский не просто как "чемодан без ручки, который бросить пока что жалко, а нести неудобно". Нет, он едет в Хиросиму, как та "поклажа", которую бросят для создания мостика для будущего сдерживания Китая с помощью Японии, — сказал полковник в беседе с "МК".

Кроме того, на саммите G7 будут подведены итоги, и Зеленский едет в Японию для отчёта. В спецоперации намечается поворотный момент — это взятие российскими силами Артёмовска, которое уже близко. Также Запад хочет получить от президента Украины гарантии того, что наступление состоится. Возможно, даже будут озвучены сроки его начала, считает Кошкин.

"Потому что такая игра, как "примите нас ускоренно в Евросоюз, примите нас ускоренно в НАТО, а потом мы пойдем в наступление", "с дядями" с большими деньгами не пройдет. Они не понимают такого разговора, там будет ставиться вопрос — "вы получили столько-то, а отработали мало, пока до последнего цента не отработаете, никаких других разговоров быть не может"", — высказался собеседник.