РИА Новости: Зеленский неожиданно запросил мира без России

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Контрнаступление украинской армии, которое усиленно рекламировали ещё с зимы, обернулось неожиданно. Президент Владимир Зеленский вдруг заговорил о мире, попросив своих хозяев из G7 провести мирный саммит и обсудить его "мирный план". Об этом пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Фото: https://mosregtoday.ru

Сегодня в Хиросиме начинается встреча "Большой семёрки", и есть вероятность того, что некий "мирный междусобойчик" там действительно проведут, хотя его смысл остаётся неясен, отмечает публицист.

По мнению автора материала, все обсуждения желаний Киева без России ничего не значат. И лидеры стран G7 могут принимать какие угодно решения и выносить постановления, но это не окажет никакого влияния на действия Москвы.

Заявление Зеленского на самом деле просто крик о помощи. Поскольку военный конфликт окончательно добил Украину. И то, что с ней сейчас происходит, это классический пример дружбы с Америкой, добавила журналист.

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