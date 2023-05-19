РИА Новости: СБУ пыталась угрозами завербовать душевнобольного в Херсонской области для шпионажа

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются всеми способами получить информацию с подконтрольных России территорий, для чего не гнушаются вербовать душевнобольных людей.

Фото: www.facebook. com

Украинская разведка пыталась превратить в шпиона жителя Херсонской области, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российского силовика.

"Не находя поддержки среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа", — пояснил источник журналистам.

Мужчину пугали применением насилия к его жене и дочери, которые сейчас проживают на территории Херсонской области, контролируемой украинскими властями.

Ранее военный эксперт рассказал, что украинское командование вынуждено расставлять на высотных домах солдат с биноклями для поиска беспилотников, так как большая часть радаров ВСУ уничтожена российскими ракетами.