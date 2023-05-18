Sohu: один удар Путина разрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

США передали Украины зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Лидер Незалежной Владимир Зеленский очень обрадовался такому "подарку", поскольку он планировал применить систему против России.

Фото: kremlin.ru

"Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить её ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", — заявили китайские аналитики в материале для в Sohu.

Однако президент Владимир Путин разрушил планы киевского режима, отметили эксперты. Российская ракета "Кинжал" поразила систему противовоздушной обороны (ПВО). Теперь ЗРК Patriot выведен из строя и ожидает замены важных элементов.

"Этот инцидент болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — сделали вывод эксперты.