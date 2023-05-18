США передали Украины зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Лидер Незалежной Владимир Зеленский очень обрадовался такому "подарку", поскольку он планировал применить систему против России.
"Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить её ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", — заявили китайские аналитики в материале для в Sohu.
Однако президент Владимир Путин разрушил планы киевского режима, отметили эксперты. Российская ракета "Кинжал" поразила систему противовоздушной обороны (ПВО). Теперь ЗРК Patriot выведен из строя и ожидает замены важных элементов.
"Этот инцидент болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — сделали вывод эксперты.
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