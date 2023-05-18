Федеральная судья в США отказалась выйти в отставку, несмотря на преклонный возраст.
95-летняя Полин Ньюман вступила в должность в 1984 году. На данный момент женщина считается старейшим действующим федеральным судьей.
Коллеги Ньюман настаивают, что она не способна выполнять свои обязанности. Они отмечают, что Полин стала слишком восприимчивой, забывчивой и не может концентрироваться на работе. После их официальной жалобы, судейская коллегия потребовала от женщины пройти ряд тестов, которые докажут отсутствие у неё когнитивных расстройств.
Ньюман категорически не согласна с претензиями коллег. Женщина обвинила судейскую коллегию в пренебрежении Конституцией США, в которой указано, что решение об отстранении судей может принять только конгресс, пишет Spiegel.
Однако, если Полин проигнорирует данное решение, то ей придётся оплатить служебный штраф.
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