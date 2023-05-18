Харри: Борис Джонсон хотел "набить морду" Эммануэлю Макрону из-за украинских беженцев

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Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон хотел "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону после его критики в адрес Лондона по поводу обращения с украинскими беженцами. Об этом заявил пресс-секретарь политика Гуто Харри.

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Тогда британские журналисты жёстко осудили позицию власти в отношении переселенцев, однако Макрон решил подлить масла в огонь и высказался против Джонсона. Слова французского лидера попали на первые полосы местных газет, после чего экс-премьер пришёл в ярость, рассказал Харри.

Джонсон назвал Макрона "чудаком" и "подхалимом" президента России Владимира Путина. Также британский политик пообещал, что устроит "вакханалию с избиением лягушек" и "набьёт морду" главе Франции. Однако позже им удалось помириться.

"Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7", — уточнил Харри в эфире радиостанции LBC.