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В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot на Украине

1:18
Мир

Запад поставил на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Однако системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли обеспечить надёжную защиту столицы Незалежной. Российская ракета "Кинжал" уже вывела из строя половину сети комплексов Patriot.

В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot на Украине
Фото: kremlin.ru

Однако президент России Владимир Путин предупреждал, что системы будут уничтожены сразу же после их развёртывания на Украине.

"Мы расколем Patriot, как орех, и на его место нужно будет установить что-то новое, а это сложный и длительный процесс. Наши противники исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Хорошо, мы будем иметь это в виду. И противоядие всегда можно найти", — цитирует слова российского президента издание Military Watch Magazine.

Аналитики отметили, что успешный удар ракеты "Кинжал" по американскому комплексу снова поднял вопрос о целесообразности передачи дорогостоящего вооружения киевскому режиму.

"Эффективность американского оружия была поставлена под сомнение не из-за слабого боевого опыта системы, а в основном благодаря передовым возможностям новых российских ракет: "Кинжала", "Искандера" и "Циркона", — отмечается в материале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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