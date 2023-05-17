Предстоящая поездка президента США Джо Байдена в японскую Хиросиму на саммит G7 вызывает обсуждения относительно возможного извинения за атомные бомбардировки, произошедшие в этом городе в 1945 году.
В преддверии поездки президента Джо Байдена в Хиросиму, где состоится саммит G7, многие обсуждают возможное извинение США за атомные бомбардировки, произошедшие в этом городе и в Нагасаки в 1945 году. Однако советник по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что президент не будет просить прощения за эти события.
Согласно заявлению Салливана, президент Байден будет активно участвовать в мероприятиях, связанных с саммитом G7, вместе с другими лидерами стран. С его точки зрения, данное посещение имеет символическое значение и призвано выразить уважение к истории и памяти жертв атомных бомбардировок. Кроме того, это также является признанием и поддержкой премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который родом из Хиросимы.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года остаются одними из самых трагических событий в истории человечества. Эти атаки стали первыми и единственными примерами боевого применения ядерного оружия. Результаты этих бомбардировок были разрушительными, сотни тысяч людей погибли или пострадали от радиоактивного облучения, оставив непоправимую травму для японской нации и мирового сообщества.
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