Ракетный удар нанесён по цели в Одессе: прогремело около 10 взрывов

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Согласно полученным данным, транспортный узел вблизи Одессы был атакован ракетами, что вызвало около 10 взрывов. Сообщают о пожаре после ударов ракет.

Фото: topwar.ru

По данным "Русской Весны", два удара были нанесены по целям в Красноселке. В Одесской области проходят поставки западной техники, и известно о наличии скрытых складов для её хранения.

Точное место, где был нанесён удар, пока неизвестно. Однако взрывы были слышны в разных районах города и области, включая город Южный, Красноселки и другие районы.

"В Одессе серия взрывов. Местные паблики сообщают о пяти "выбухах", — написал военкор Котенок.