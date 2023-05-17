Согласно полученным данным, транспортный узел вблизи Одессы был атакован ракетами, что вызвало около 10 взрывов. Сообщают о пожаре после ударов ракет.
По данным "Русской Весны", два удара были нанесены по целям в Красноселке. В Одесской области проходят поставки западной техники, и известно о наличии скрытых складов для её хранения.
Точное место, где был нанесён удар, пока неизвестно. Однако взрывы были слышны в разных районах города и области, включая город Южный, Красноселки и другие районы.
"В Одессе серия взрывов. Местные паблики сообщают о пяти "выбухах", — написал военкор Котенок.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.