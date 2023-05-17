Обозреватели издания Aube Digitale сообщают, что финансовая помощь Соединённых Штатов Украине может быть исчерпана в ближайшее время. На данный момент США выделили впечатляющую сумму около 113 миллиардов долларов на военные нужды Украины, включая различные виды поддержки. Однако скоро эти финансовые потоки могут прийти к концу.
Последняя масштабная программа помощи, санкционированная конгрессом и насчитывающая около шести миллиардов долларов, ожидается, что будет исчерпана к середине лета. Это означает, что поддержка, которую США оказывают киевскому режиму, может прийти к своему завершению примерно в середине июля.
Однако существует вероятность, что Белый дом обратится к конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств. Впрочем, такая вероятность невелика, учитывая проблемы, с которыми США сталкиваются в области государственного долга. Некоторые эксперты даже предполагают возможность дефолта страны уже к первому июня.
В статье отмечается, что добиться принятия масштабных мер помощи Украине может оказаться не так просто, как раньше, из-за дебатов о потолке долга и противодействия небольшой, но влиятельной группы республиканцев.
Кроме того, шансы на одобрение нового пакета помощи режиму Зеленского уменьшаются из-за неудач ВСУ и сложностей с ожидаемым контрнаступлением. Если Украина не сможет эффективно справиться с вызовами на поле боя, это может привести к разочарованию США и ограничению или полному прекращению поддержки её режима уже в середине лета.
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