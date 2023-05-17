На территорию Белоруссии прибыл с официальным визитом председатель Госдумы Вячеслав Володин с целью поучаствовать в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Такую информацию передаёт информационное агентство ТАСС.
Известно, что российские делегаты, чей самолёт приземлился в аэропорту Минска, были встречены послом России в Белоруссии Борисом Грызловым и председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.
Напомним, что в Москву с 16 по 17 мая прибыл с официальным визитом глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, чтобы провести встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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